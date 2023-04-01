T.C kimlik numarasına 14 bin lira yatmış olabilir, Kontrol Edin

T.c kimlik numaranız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde 14 bin lira ödeme alabileceğiniz Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlere uygun faizlerle ödemeler verileceği ve bu ödemelerde faydalanarak ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bir kampanya hazırlandı açıklandı. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında ihtiyaç kredisini banka şubelerine giderek kullanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verilir ve nakit kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte bu bankadan sağlanmaktadır. 14 bin lira kredi başvurusu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerini yapmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde sms ile de işlem yapacak olan Yapı Kredi Bankası 36 ay vadeli kredi ödemesi vermektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve bu bankadan diledikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara banka müşterileri olmaları halinde Kredi ödemelerini hesaplarına hızlı bir şekilde yatıracak olan Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi başvurusu için Cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atmanız durumunda sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsunuz cep telefonunuzu Mesaj kısmına girdikten sonra bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız ve bu şekilde ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız. 44 11 numarası üzerinden başvuru değerlendirme sonucu 10 dakika içerisinde bankanın genel müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde otomatik olarak yapılacak ve kredi puanınıza göre ne kadar kredi onayı aldığınızı göreceksiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek sms ile onay alan kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlikle kredi kullanabilir.