Kredi puanı düşük olan vatandaşlara, Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından 50.000 TL ödeme verileceği açıkland

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi puanı düşük olan emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlarda 50.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alabilecekler ve bu ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar istedikleri zaman hızlı bir şekilde kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 50.000 TL 36 ay vadeli vermiş olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanımları sonrasında onay alamama durumunda icralık ve avukatlık olmaması halinde bireysel tüketici kredisi ödemesi yapacak.

1 Nisan ve 30 Nisan arasında başlatılan bu kampanyaya katılarak nakit ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler verecek olan 3 kamu Bankası başvuru yapacak olan vatandaşlara banka şubeleri üzerinden kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte işlem yaparak ihtiyaç kredisi kullanmalarına olanak sağlayacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişilere banka uygun faiz oranları ile birlikte ödemeler verirken nakit kullanmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarına göre kredi ödemeleri hesaplarına internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yatırılarak kullandırılmaktadır. 3 kamu Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara daha uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları ihtiyaç kredileri başvuruları ile birlikte Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılır ve nakit krediler bu şekilde kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kredi puanı düşük olan kişilere belirtilen şartlara uygun olarak Kredi ödemelerini hesaplarına yatırmaları şartı ile düşük faiz oranları ile birlikte vereceğini ve internet bankacılığını kullanan tüm vatandaşlara da hızlı bir şekilde kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı.