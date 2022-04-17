TC kimlik numarasına 1000 TL ödeme var! Kimler alabilir belli oldu!

Arkadaşınızdan Borç Alır Gibi 1.000 TL Almak İster Misiniz? O Banka Veriyor, Anında Alın! Nakit paraya sıkışan vatandaşlara o bankadan anında bin TL'lik ödeme yapılacağı açıklandı. Bankadan adeta arkadaşınızın borç alır gibi kredi kullanabilirsiniz. İşte konuya yönelik detaylar ve çok daha fazlası…

Düşük tutarda nakit paraya sıkışan vatandaşlara Aktif Bank N kolay uygulaması üzerinden faizsiz kredi sağlayacağını söyledi. 1000 TL'lik nakit ihtiyacı bulunan vatandaşların bir başkasının kapısını çalmasına dahi gerek olmadan faizsiz bir şekilde aktif bank şubelerinden alması sağlanacak. 30 gün boyunca geri ödemelerini bir lira dahi masraf ödemeden yapabilecek.

Son zamanlarda bankaların art arda faizsiz bir şekilde kredi projelerini ilan etmesinin sonrasında vatandaşların da aynı şekilde dikkatini çeken faizsiz kredi ürünleri, 2022 senesi itibariyle başladı. Düşük miktarda acil nakit problemi bulunan vatandaşları bu bankalar, problem çıkarmadan nakit ödemesi yapıyor.

Aktif Bank Anında 1000 TL Nakit Desteği Nasıl Alınır?

Aktif Bank tarafından ilan edilen 1000 TL'lik nakit ihtiyaç kredisinin özelliklerini sizlere sunuyoruz. Kurumsal dijital bankacılık hizmetlerinin sunulduğu bu uygulamadan kolay bir şekilde müracaat işlemleri yapılabilir ve 1000 TL'lik ödeme tutarı anında cebe indirilebilir.

Başvuru yapmak için ayrıca kredi de alabilirsiniz. Kredi için başvuru yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde kredi sonucunu verecektir. Kredi TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3050 numarasına mesaj atarsanız hemen başvurunuzu yapmış olacak ve kredi hakkında bilgileri öğreneceksiniz. 1000 TL ile 40.000 TL arasında kredi değerlendirmesi yapılmaktadır.

Ayrıca emekli olan kişilerde emekli maaş hesapları üzerinden bu bankadan ayrıca kredi kullanabilir. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıdıysanız Aktifbank sizlere 80.000 TL kredi verir. Bu şekilde kredi başvurunuzu yapmış olur ve anında kredi kullanırsınız.

Bir Ay Boyunca Faizsiz Geri Ödeme Fırsatı Aktif Bank'ta

Kolay nakit ile 1 ay boyunca herhangi bir faiz ödemesi olmadan bin TL tutarında kredinin yerine 1000 TL olacak şekilde geri ödemeniz mümkündür. Faiz yükü altına girmeden nakit problemlerinizi bir ay süre içerisinde giderebilirsiniz.