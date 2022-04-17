O Bankayı Tercih Edenler Pişman Olmuyor! 20.000 TL Anında Hesaplara Yatırılacak. Emekli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam eden Ziraat Bank, ister 20 bin ister 40 bin TL destek paketini tüketicilerin hizmetine sundu. Peki başvuru nasıl yapılır? Cevabı haberimizde…

Emekli vatandaşların artış gösteren nakit problemlerini cevaplar bulmaya çalışan kamu bankaları, uygun faiz oranları ile dikkatleri çekiyor. Özellikle de son zamanlarda artış gösteren enflasyon rakamlarına karşı haliyle nakit problemleri de artış gösteren vatandaşlar, uygun faiz oranları ile destek ödemelerini artırdı.

Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlara özel emekli vatandaşını artısı kredi paketi ile destek kredisi ödemeleri yapan Ziraat Bank, müracaat işlemlerini gerçekleştiren bütün emekli vatandaşların cebine düşük faiz oranları ile 20 bin TL ya da tercihlere göre 40 bin TL'ye kadar gönderecek. Diğer taraftan maaş taşıma işlemlerini daha yeni gerçekleştirecek emekli vatandaşın hesabına ise maaşa ek bir şekilde ödemelerde yapılacak.

Ziraat Bank'tan Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme

Nakit problemi bulunan emekli vatandaşların bu problemlerini Ziraat Bankası, 2022 senesinde de çözmeye gayret ediyor. Nakit problemi yaşayan emekli vatandaşların tüketici kredisi ile 20.000 TL kredi açısından yüzde 1.55 ten başlangıç yapan faiz oranları ile 36 aylık vade de desteklerden faydalanmaları sağlanıyor. 20.000 TL Ek ödemeden faydalanarak aylık yalnızca 770 TL gibi bir taksit ödemesi ile Bankadan çekilen 20.000 TL'lik kredinin tamamından kurtulmak mümkün hale gelecek.