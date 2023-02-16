TC kimlik numarasına 10 bin TL ödeme: Garanti bankası duyuru yaptı

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyasını hızlı bir şekilde katılabilirsiniz.

Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi olarak sizlere vermiş olduğu bu kredi kampanyasında 10000 TL'ye kadar kredi ödemesini gerçekleştirerek başvurularımızı gerçekleştirmemiz halinde ödeme vermektedir. Bireysel tüketici kredisi adı altında başlatılan ve 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlara hemen ödemeler hesaplarına geçiriliyor.

BAŞVURU

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığını kullanarak TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte 10000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Garanti Bankası müşterisi olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilir bir kente kimlik numaramız üzerinden 10000 TL 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabilirsiniz.

Banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. kimliğinizle birlikte Garanti Bankası müşteri temsilcisine giderek gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka müşterisi olmaları halinde kredi ödemelerini hesaplarına yatırmaları durumunda emekli maaşlarına ilk önce bu bankaya taşımaları gerekiyor ve daha sonra da yüksek limitli kredi için başvuruda bulunması gerekiyor. Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyada, emekli olan vatandaşları da düşünüyor ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriyor.