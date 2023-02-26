TC kimlik numarası üzerinden sizlere 10.000 TL ödeme verilecek, Banka bugün sabah başlattı, Başvuru almaya devam ediyor

TC kimlik no ile başvuru yetiyor! Acil nakit para ihtiyacı olanlar beklemesin, düşük faizli 10.000 TL alma hakkınız var! Bankalar, acil nakit para ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarına devam ediyor. Özellikle düşük faizli kredi kampanyaları ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara şu süreçte ilaç gibi geliyor. Ekim ayının ilk düşük faizli kredi kampanyası ise en çok tercih edilen kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank’tan geldi. Vakıfbank, TC kimlik no ile başvuru yapanlara 36 aya varan vade seçenekleri ile bireysel ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Vakıfbank, bu sabah saatlerinde yaptığı yeni bir açıklama ile acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşların içine su serpti. Bankadan yapılan açıklamaya göre tüm ihtiyaçlara özel, düşük faizli 10.000 TL acil nakit kredi verilecek. Başvurular sadece TC kimlik no ile yapılacak. Şubeye gitmeye gerek yok, SMS ile kredi başvurusu yapmak yetiyor. Peki Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler? Vakıfbank kredi faiz oranları ve detaylar haberimizde…

VAKIF BANK KREDİ BAŞVURUSU

Vakıfbank kredi başvurusu için birden fazla yöntem bulunuyor. Dileyenler banka şubelerine giderek başvuru yapabilecekleri gibi dileyenler ise bankanın online bankacılık hizmetleri üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Vakıfbank SMS ile kredi başvurusu imkanı da bulunuyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık gelir bilgisinin aralarında bir boşluk bırakarak yazdıktan sonra 5724’e SMS göndermeniz yetiyor.

VAKIF BANK KREDİ ÖZELLİKLERİ

Vakıfbank bireysel ihtiyaç kredisi paketi bugün sabah saatlerinde duyuruldu. 10.000 TL’ye kadar olan tüm ihtiyaçlarınızda Vakıfbank’tan kredi notunuza göre değişen düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi 36 aya varan vade seçenekleriyle sunuluyor. Kredilerin geri ödemesinde de büyük kolaylıklar sağlanıyor. Ödeme erteleme, artan taksitler, azalan taksitler, aylık eşit taksitli gibi seçenekleri değerlendirerek rahat geri ödeme yapmak mümkün.

VAKIF BANK KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye’nin en köklü bankaları arasında yer alan Vakıfbank’ın herkese uygun farklı kredi paketleri bulunuyor. Kamu personeline, bordrolu çalışana, emekliye özel sunulan kredilerde farklı başvuru şartları aranıyor.

Vakıfbank’ın kedi başvurusu için aradığı genel başvuru şartları ise; TC vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, kredi notu 1200 ve üstü olmak, bankalara gecikmiş kredi ya da kredi kartı borcu bulunmamak, düzenli gelire sahip olmak.

Bu şartları taşıyan herkes Vakıfbank müşterisi olmasa da kredi kullanmak için başvuru yapabiliyor. Gelir durumunuza göre 3.000 – 50.000 TL kredi banka tarafından anında onay alıyor.

Kredi başvurusunu internet üzerinden yapan vatandaşların herhangi bir belge ya da evrak imzalanasına da gerek olmuyor. 10.000 TL gibi düşük limitli kredilerde krediniz dakikalar içinde onay alıyor ve onaylanan rakam hesaba aktarılıyor.