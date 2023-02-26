BİM son indirimlerini ardı ardına sıraladı, gün içinde uğramazsanız, pişman olabilirsiniz! 37.90 TL’ye düştü

Sizler de en yakın BİM’e giderek bu benzersiz indirimlerden faydalanabilirsiniz. Herkesin merakla beklediği 28 Şubat - 2 Mart arasında geçerli olacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İlgili resmi web sitesi üzerinden yayınlanan bu katalog içerisinde birbirinden farklı ürünlerin indirimli bir şekilde satılıyor olması çok dikkat çekti. Sizler de indirimli ürünlerden yararlanmak istiyorsanız, size en yakın olan BİM’e gidebilir, sonradan pişman olmanızı önleyebilirsiniz.

28 Şubat - 2 Mart 2023 BİM Aktüel Ürünler Nelerdir?

Hemen hemen her hafta bireylerin araştırma konularından birisi BİM aktüel ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu yeni yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında ise 5 kilo yerli pilavlık pirincin 127,90 TL’ye satıldığı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra 2.5 kilo pilavlık bulgurun ise 37.90 TL’ye satıldığı görülmektedir.

Her hafta farklı ürünlerde indirim yaptığı bilinen Bim Birleşik Marketlerinin son aktüel ürünler kataloğunda, yine farklı farklı ürünlerin indirimde olduğu karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünlere ek olarak çeşitli çikolatalar, soslar, baharatlar, hazır donuk gıdalar, züccaciye ürünleri ve tekstil ürünleri verilebilmektedir. Aynı zamanda elektronik ürünleri de bulabileceğiniz bu markette sizler de evinizin ihtiyaçlarını tamamlayabilir, saatten ütüye indirimde olan tüm ürünlerden kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz.

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