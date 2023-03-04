TC kimlik numarası üzerinden ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar alacaklar!

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sosyal yardım alan vatandaşlarımıza yönelik olarak bir son dakika müjdesi gelmiştir. Bu son dakika Müjdesine göre sosyal yardım alanlara yönelik olarak ödeme miktarı değişmiştir.

Bu değişikliğe göre aylık ödemelerin artışı şekilde hesapları yansıyacak bakan yanık sosyal medya hesabından bildirmiştir. Elektrik faturası desteği gibi doğal gaz yardımı gibi aile yardımı alanlar bu haberi dikkatli okumalıdır. Sosyal yardım ödemelerindeki miktarlar güncellenerek değişiklik göstermiştir. Yapılan açıklamaya göre sosyal yardım ödemelerinde zam yapılmıştır.

Bu zamma göre %30 zam sonrasında evde bakım maaşı 4336 TL, yaşlılık aylığı 1997 TL, %40-69 arası engelli aylığı 1594 TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 2392 TL, sosyal ekonomik destek ödemesi 3038 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu güncellenen yardım miktarları sayesinde hesapları yansıyan ödemelerde güncellenmiştir.

Bu güncellenen ödemeler sayesinde bir nebze olsun rahatlayacak olan vatandaşlarımız için önemli bir adımdır aile bakanlığının genellikle ödemeleri yapmış olduğu PTT vasıtasıyla vatandaşlarımız bu imkanlardan faydalanmaktadır.

15 Mart tarihi itibari ile belirlenen iller üzerinde kimlik numarasının sonuna göre dikkat ederek ödemelerin yatırılması planlanmaktadır. Bu yardım ödemelerinde kimlik sonu 0, 2,4, 6,8 olanlar farklı farklı tarihlerde ödemelerini alabilmeleri mümkün olmaktadır. Hesaplara yapılan bu yardımlar sayesinde vatandaşın daha rehber hayat sürmesi de elbette hedeflenmiştir.