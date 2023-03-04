Garanti BBVA Bankası hesabı olanlar dikkat! son dakika!

Enflasyon nedeniyle giderek artan nakit ihtiyacından dolayı vatandaşların pek çoğu bankaların düzenlemiş olduğu kampanyalara yönelmektedirler. Düşük faizli kredi kampanyaları arayışında olan vatandaşların aynı zamanda nakdi yardım alabilmek için de pekçok yolları denemelerine şahit olmaktayız.

Bankaların müşteri çekebilmek için daha avantajlı kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara yönelik hizmet vermek istemelerinden dolayı nakdi destek sağlayacak olan bankalar tercih edilen bankalardandır. Garanti BBVA müşterilerine pekçok özel kampanya ile yaklaşmaktadır. Bu bankanın sunmuş olduğu kampanyaya göre düşük faizli kredi veya emekli maaş promosyonu gibi konularda olduğu gibi yine müşteri veya vatandaş odaklı bir adım atılmıştır. Müşterilere özel 10.000 TL nakit desteği sağlanılabileceği imkanını duyuran Garanti BBVA tüm detayları web sitesinden paylaşmıştır.

Müşteri çekmek için pekçok kampanya düzenleyen garanti bankası yine müşteri çekebilmek için de müşteri etkinliğini artırabilmek için mobili uygulamayı indiren müşterilerine nakit destek yardımlarını bulunacağını da açıkladı.

1 Mart 2023 tarihinden 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek olan bu kampanyaya göre app Store uygulamasından veya Google Play Store uygulamasından garanti bankasının uygulamasını indirerek etkinleştirren müşterilere nakit destek sağlanacaktır. Garanti bankasının müşteri adaylarına yönelik olarak duyurmuş olduğu yeni bir özellik ise şubeye gitmeden müşteriniz olarak başvuruda bulunabileceğinizdır.

Şubeye gitmeden müşteri olarak bireysel kredi kartı başvurusu da yapabilmeniz mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra başvurunuzun onaylanmasının takdiri nde 10.000 TL'ye varantag siz veya masrafsız taksitli nakit avansdan altı ay taksitle de yararlana bilmeniz mümkün olmaktadır.