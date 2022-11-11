TC kimlik numarası üzerinden 90.000 TL ödeme alacak! Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olan kişilere hemen ödeme!

Kimlik numarası üzerinden 90000 TL kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalara uygun olarak hemen aynı gün içinde 24 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kampanyada kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirecek olan kişilerin aynı gün içinde hizmet ödemelerinden faydalanabileceği haberi verildi. Akbank ve Yapı Kredi Bankası , ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapmış oldukları, kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirerek, uygun faiz oranları ile birlikte sizlere 90.000 TL ödeme vereceğini duyurdu. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde cep telefonları üzerinden SMS atarak veya internet bankacılığını kullanarak kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için banka hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı.

BAŞVURU

Kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilmektedir. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacak. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Onaylanan kredileri, isterseniz internet bankacılığı uygulamaları üzerinden isterseniz de size en yakın banka şubeleri üzerinden kimliğinizle birlikte hızlı birşekilde yapabilirsiniz.