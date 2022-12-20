T.c kimlik numarası üzerinden 19.000 TL ödeme yatırılıyor...

T.c kimlik numaranız üzerinden Denizbank aracılığı ile birlikte verilecek olan bu nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız aralık ayı sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Nakit kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada Denizbank ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Denizbank resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu başvurularda nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerini gerçekleştirirken 5 dakika içerisinde Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri verecektir.

Denizbank cebimde kredi kampanyası

Denizbank yapmış olduğu Bu kampanyada son zamanlarda en çok tercih edilen cebimde Kredi kampanyasına başvuru yapmanızı istiyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirebilmeleri için banka kredi puanı 1.500 ve üzerinde olması durumunda cebimde Kredi kampanyasına katılarak başvuru gerçekleştirebilecek.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz sizler de uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde alabilecek onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak da hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın TC kimlik numarasını yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Denizbank t.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte sizlere vermiş olduğu 19.000 TL kredi ödemelerini kendi banka müşterisi olan kişilere Denizbank mobil uygulaması üzerinden de kolay bir şekilde vereceğini açıkladı.