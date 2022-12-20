Son dakika... 14 milyon emekli duyuruyu duydu! SSK emeklisi ödeme alacak

Emekli maaşı alan vatandaşlar yılbaşına kadar yapacakları başvurularda nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde nakit kredi kullanabilecek. Emekli olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ay sonuna kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvuru şartlarına uygun olarak hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabilecek ve onaylanan bu kredileri hesapları yatırarak da hemen kullanabilecek. Emekli maaşı alan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşların nakit kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için üç ay erteleme ve 36 ay vadeli Kredi paketi hazırlandı.

EMEKLİYE ÖDEME HABERİ

Emekli maaşı hesabınız üzerinden sizler de Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız maaş müşterisi olmanız gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere kendi maaş müşterisi olması durumunda işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve kredileri uygun faiz oranları ile birlikte hesaplarına yatırarak kullandıracaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde işlem yapacağını duyurdu.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz kredi işlemleri sizlere uygun faiz oranları ile birlikte verilerek krediler hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ VERİLECEK

Emekli maaşı bu bankalar üzerinden olan vatandaşların kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi haricinde diğer bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilecekleri bir borç kapatma kredisi kampanyası da başladı. Borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız Size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.