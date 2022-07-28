TC kimlik numarası üzerinden 14.000 TL ödemeler Bugün itibariyle başladı

T.c kimlik numaranız üzerinden yapacağınız başvuruları ile birlikte sizler de kredi kampanyasına katılarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bankaların listesi yayınlandı. 14.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak Kredi verilmektedir. Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden başlatılan kampanyada 14.000 TL kredi kullanmak isteyen kişilerden banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması istenmektedir. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar 1500 ve üzerinde kredi puanı olması durumunda hızlı bir şekilde Kredi başvurusunu banka şubeleri üzerinden yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyen kişiler 14.000 TL ödeme aldıklarında 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabileceklerdir.

T.c kimlik numarasına 14.000 TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz Kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlar ile birlikte bankanın mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar 14.000 TL ödeme olabilmektedirler. Bankadan ayrıca cep telefonunuzun üzerinden SMS atarak da başvuru yapabileceğinizi söylemek istiyoruz.

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak 44 11 numarasına mesajı gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verir ve onaylanan kredinin hakkında bilgileri mesajda göndererek ne kadar kredi alacağınız hakkında bilgileri verir.

T.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumundayız ve bankadan Finansbank kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına 50-30 numarasına mesaj olarak atan vatandaşlar düşük faizli ve masraf olarak kredi kullanabilmektedirler.