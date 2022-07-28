Emekliye devletten ödeme var, 8000 TL için hesaplara ödemeler başladı

Emekli maaşı alan vatandaşlar için hızlı bir şekilde 8.000 TL'ye kadar nakit verecek olan bankalar yayınlandı. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 8000 TL ödeme almak isteyen kişilere kamu bankaları devlet destekli olarak 36 ay vadeli kredi verecek. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan emekliler için yapılan Bu kampanyada 8.000 TL'ye kadar kredi onayı alacak olan vatandaşlar internet üzerinden de başvuru yapabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler başvurularımı gerçekleştirmek için daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olması gerekiyor ve gelir belgesiz olarak kredi kullanabilmeleri için banka hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden emekliye 8.000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara Kredi verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank bir Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler 8000 TL ödeme almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapacakları işlem için 7/24 kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden almanız durumunda ise banka sizlere hızlı bir şekilde internet sitesi haricinde banka şubeleri ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de işlem yapmaktadır. Emekli maaşına kamu bankalarından alacak olan vatandaşlar için verilecek olan bu Kredi kampanyasında 1.54 faiz oranlarından yararlanarak vatandaşları 36 ay vadeli Kredi imkanı sağlanmaktadır.