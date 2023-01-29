Kimliğiniz İle Başvurun! Anında Hesabınıza 2 500 TL Doğalgaz Yardımı Yatsın! Doğalgaz Yardımı İçin Şartlar Açıklandı…

Kimlik ile başvuru yapıldığında ödeme hemen hesaba aktarılıyor. Kış aylarında doğalgaz parası yüklü miktarda gelen vatandaşlar için destek sağlanıyor. Doğalgaz desteğinden faydalanmak için gerekli olan şartlar açıklandı. Kimler doğalgaz desteğinden faydalanacak? Doğalgaz tüketim desteği nasıl alınır? Tüm soruların cevaplarını detaylarda bulabilirsiniz…

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte doğalgaz faturaları da yükselmeye başladı. Havaların iyice soğuması ısınma da giderleri de arttırıyor. Artan doğalgaz faturalarını ödeme sıkıntı yaşayana vatandaşlar kara kara düşünüyor. Hanelerini ısıtmak isteyen vatandaşlar ceplerini de düşünerek tasarruf yoluna gidiyor. Yüklü miktarlarda gelen faturalar karşısında çaresiz kalan vatandaşlara devletten açıklama geldi. Doğalgaz faturalarında devlet destek sağlıyor. TC kimlik numarası ve doğalgaz faturası ile başvuru yapılması halinde devlet tarafından ödeme yapılacak. PTT dairesine doğalgaz faturası ile birlikte TC kimlik belgesi ibraz edilerek başvuru yapılması halinde 900 TL ile 2 500 TL arasında ödeme yapılacak. Ödemeler kişilerin hesabına hemen aktarılıyor. Doğalgaz desteği ile ilgili diğer detaylar…

Doğalgaz Desteği 2023 Mart’a Kadar Devam Edecek

Soğuk günlerin yaşandığı şu günlerde ihtiyaç sahibi kişilere devletten sıcak haber. Doğalgaz faturalarına destek sağlamak amacı ile Eylül 2022 yılında başlatılan ödemeler 2023 yılının Mart ayına kadar devam edecek. Gerekli şartları sağlayan her vatandaşa ödeme yapılıyor.

Doğalgaz Fatura Desteğinde Aranan Şartları

Doğalgaz fatura desteğinden faydalanmak için aşağıda yer alan şartları sağlanması gerekir.

1. T.C. vatandaşı olma

2. Başvuruyu e-devlet üzerinden yapma

3. Doğalgaz aboneliğine dair faturanın olması

4. Aboneliğe ait yerde ikamet ediyor olması

5. Ödenmesi gerçekleştirilecek olan aboneliğin mesken abonesi olması

6. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının hak sahibi olarak görmesi gereken şartlar içindedir.

E-devlet üzerinden giriş yapılarak “Yardım Başvuru Hizmeti” bölümünden başvuru gerçekleştirilir Diğer tüm şartların da taşınması halinde PTT’ye giderek hemen başvuru tamamlanır