TC Kimlik Numarası Son Sayısı: 0-2-4-6-8 olanlara 82.000 TL nakit para ödemesi olacak

36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz kampanyalara katılarak nakit ihtiyacınızın olması durumunda 82000 TL'ye kadar ödeme olacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faizlerle kredi işlemleri gerçekleştirmeye devam edecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi ödemelerinizi uygun faiz oranları ile birlikte almak istiyorsanız aşağıdaki bankalar üzerinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların kredi notu: 1600 ve üzerinde olması durumunda bu bankadan kredi başvurusu için hiçbir engel bulunmamaktadır. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen yapabilmektedir. Sms ile kredi başvurusu için cebimde kredi kampanyasına katılacak ve kredim TC kimlik veya doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndereceksiniz. 32 80 numarasına mesaj gönderdikten 5 dakika içerisinde sizlere ne kadar kredi onay aldığınız hakkında bilgiler verilir.

AKBANK

AKBANK üzerinden 82000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden bu yüksek limitteki krediyi hesabına hemen yatırabiliyor. Akbank hesabınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanya katılmak için Akbank Direkt uygulaması, şifresi almalısınız ve bu şifreyle birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvuruda, onay almanız halinde ihtiyaç kredisi başvurunuzu hesabınızın hızlı bir şekilde yatırabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapacak ve bu şekilde kredi kullanacaklardır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, NAKİT kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde verecektir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, kredi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Mobil uygulaması üzerinden de yapabiliyor.