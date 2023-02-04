4 gün içinde sonlandırılacak! Emekli ve çalışan kişiler kimlik numarası ile ödeme alacak

4 gün içerisinde nakit ihtiyacı olup, 50000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlara destek ödemelerinden faydalanabilmeleri için nakit kullandıracak olan Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanyada, emekli ve çalışan kişilere kredi vereceğini açıkladı.

Halkbank, emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalardan, şimdilerde sigortalı olarak çalışan vatandaşlara daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini, bazı şartlara uygun olmaları durumunda vermektedir.

Halkbank, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredilerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi ödemeleri verilerek işlem yapılmaktadır.

HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelen Halkbank , yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte 50000 TL'ye kadar ödeme vereceğini, düşük faiz olanlarıyla birlikte işlem yapacağını açıkladı.

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, Halkbank, mobil uygulaması üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve dilediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Halkbank Mobil uygulaması üzerinden yapacağınız işlemlerde bankacılık işlemlerinde olduğu gibi kredi işlemlerinde de herhangibir masraf alınmadan sizlere ödemeleridir.

Emekli olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa, maaş müşterisi olması veya Halkbank şubesine ilk defa maaş taşıması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, Halkbank tarafından istenmektedir. Kredi puanı 1100 üzeri olan her vatandaşlar, yapılan bu kampanyaya katılarak, 4 gün içerisinde yapacakları tüm başvurularda, düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilmektedirler.