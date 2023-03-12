TC Kimlik Numarası Son Rakamlarına Göre Başvuru Yapılacak, PTT 1300 TL Yardım Parası Verecek!

PTT tarafından yardım parası ödemesi alacak kişilere yeni duyuru yapıldı. PTT üzerinden ihtiyaç sahibi olmanız durumunda dilediğiniz zaman ödeme alacaksınız. Yardım parası almak isteyen tüm ihtiyaç sahipleri, devlet destekli olarak PTT üzerinden verilecek 1300 TL yardımdan faydalanabilirler. Kimlik numaranızı yazarak, PTT'den anında alacağınız bu ödemeleri çocuğu olan aileler almaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyada, dar gelirli ailelerin, çocukları olması durumunda ve gerçekten araştırmalar sonucunda muhtaç olmaları durumunda ödemeler verilecektir. TC kimlik numarası ile alacağınız bu yardım parası özellikle annelere ödeneceği de açıklandı. Çocuk sahibi olan herkes, PTT 1300 TL yardım parası alabileceklerdir.

ANNELERE ÖDEMELER BAŞLADI!

PTT tarafından alacağınız 1300 TL ödeme için öncelikli olarak bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Devlet tarafından verilen bu destek, yeni doğum yapan annelere verilmektedir. 2015 yılından beri yapılan bu ödemelerde, doğum yapmanız durumunda, sigortalı olarak çalışmasanız bile, destek alabileceksiniz. Çocuk parası olarak verilecek bu yardımlardan faydalanacak olan kişilere 2015 yılından beri çocuk başına ödeme verilmektedir. PTT tarafından verilen bu yardım doğum yardımı veya bir diğer adıyla çocuk yardımı olarak da bilinmektedir.

Canlı doğum yapan tüm anneler, 1.çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, 3 ve daha fazla çocuk doğumu için ise, 600 TL ödeme alacaklardır. PTT şubeleri üzerinden çocuk parasına göre ödeme alabilirsiniz. Yardımlar hakkında bilgi, başvuru için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz.