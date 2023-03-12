Ramazan bayramı geliyor! Emekliye Cumhurbaşkanı destekli yeni müjdeler duyuruldu, Emekliye nakit ödemeler devam edecek

Emekli olan kişiler için yeni bir müjdeli haber şimdi duyuruldu. Emekliler, Ramazan bayramı yaklaşırken, iki bayramı bir arada kutlayacak. Mart ve Nisan Aylarında 7500 TL ile 15000 TL arasında ödemeler verilecek. Yeni emekli olan ve EYT ile emekli olan kişilerin de faydalanacağı bu kampanyalarda, başvuru yaparak hemen ödeme alabileceksiniz.

Emekli olan kişiler, Ramazan bayramı yaklaşırken, devlet tarafından kendileri için verilecek destekleri merak etmektedir. Emekli maaşı alan herkes, zamlı olarak Ramazan bayramı ikramiyesi alacak. Ayrıca EYT'nin çıkmasından sonra da bankalar, Yeni promosyon kampanyalarını güncelledi ve yüksek promosyon ödemeleri yapacağını duyurdu. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden sizlerde bu promosyonlara ve bayram ikramiyeleri ile Nisan ayında parasız olmayacaksınız.

Emekli promosyonlarında yeni gelişme!

Meclis onayından geçen EYT yasası sonrasında, EYT ile emeklilik bekleyenler artık dilekçelerini verip emekli olabilecek. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin faydalanacağı bu emeklilik sisteminde, bankalar yeni kampanyalar yapmaya hazırlanıyor. Emekli maaşlarını kendi bankalarından almak isteyenlere ve özellikle de EYT ile emekli olan kişilere, bankalar 15000 TL'ye kadar promosyon vermek istiyor. Bankalardan ziraat bankası, EYT'li emeklilerin kendi bankalarından emekli maaşı alması için SGK ile görüşecek ve bu promosyonların zamlanmasını isteyecek.

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Bir yandan da Ramazan bayramı yaklaşıyor. Emekli olan kişiler, emekli maaş hesapları ile birlikte aynı zamanda Ramazan bayramı öncesinde alacakları ikramiyeleri merak ediyor. Son bayramda 1100 TL ödenen ikramiye eğer zam gelirse, bu Nisan ayında geçen bayrama göre farklı yatacak. Kulislerde emekli bayram ikramiyelerinin 2500 TL olacağı konuşuluyor. Eğer karar kabul edilirse, 2500 TL Ramazan bayramı öncesinde, 2500 TL kurban bayramı öncesinde toplamda 5000 TL ödemeler yapılacaktır.