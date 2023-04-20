TC Kimlik Numarası Son Rakamları 4-6-8 Olanlara Ödemeler Yapıldı!

Tarımsal Alan Kapsamında Yapılacak Olan Ödemeler: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemeleri yapılacak. Ödemelerin yapılacağı tarih TC kimlik numarasının son hanesine göre değişmektedir. TC kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 olan kişilerin ödemeleri daha önce 7 Nisan'da gerçekleştirdi.

Bakan Kirişci, açıklamasında 1 milyar 268 milyon 568 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını belirtmiştir. Bu ödeme Türkiye'deki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılıyor.

Ödemeler Ne Şekilde Yapılıyor

Ödemelerin yapılacağı tarih TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenmektedir. TC kimlik numarasının son rakamı 4, 6 veya 8 olan kişilerin ödemeleri 7 Nisan'da yatırılmış olup bir sonraki ödeme ise diğer tüm kişilerin ödemeleri ise 14 Nisan'da gerçekleştirildi.

Türkiye'deki tarımsal faaliyetler ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin bu faaliyetleri sürdürebilmeleri için önemli bir kaynaktır. Bu nedenle ödemelerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır.

Ödemeler Hangi Alanda Ve ne Kadar Tutarda Olacak

Türkiye'de bazı tarım ürünleri ve arı ırklarının korunması için sağlanan destekler kapsamında ödemeler yapılmaktadır. Bu ödemeler hububat-bakliyat ve dane mısır desteği bombus arısı kullanım desteği ve damızlık ana arı desteği olarak belirlenmiştir.

Hububat-bakliyat ve dane mısır desteği kapsamında ödenecek tutar 25 milyon 641 bin 987 TL'dir. Bu destekle üreticilerin hububat, bakliyat ve dane mısır ürünleri üretimini arttırması hedeflenmektedir.

Bombus arısı kullanım desteği için ödenecek tutar ise 18 milyon 261 bin 600 TL'dir. Bu destekle bombus arısı kullanımı yaygınlaştırılarak polinasyon hizmetinin kalitesi ve verimliliği artırılmak isteniyor.