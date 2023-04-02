Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Emekliye 100 bin TL ödeme

Cumhurbaşkanı tarafından duyurusu yapılan ve nakit ihtiyacı olup, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda, emekli maaş hesabınız üzerinden 100000 TL'ye kadar ödeme alabiliyorsunuz. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda hızlı bir şekilde bankalar üzerinden kredi alacağını söyleyebiliriz. Ziraat Bankası Halkbank VakıfBank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak kredi ödemelerini gerçekleştirecek ve nakit kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Emekli maaşınızı ödeme alabilirsiniz...

Emekli maaş hesabınız üzerinden ödeme almak istiyorsanız, banka şubesine gitmeden hemen internet bankacılığına girebilir ve buradan başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak 100000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi içinden, isterseniz, bankalardaki borçlarınızı kapatmak için transfer kredisi de kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden banka borçlarını kapatmak için transfer kredisi kullanacak olan kişiler emekli maaşı hesabı olmuş olduğu banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte banka müşteri temsilcisi üzerinden işlem yapabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, aynı zamanda 5000 ile 10000 TL arasında emekli promosyonu da verilirken, kredi kartı kullanmak isteyen emeklilere de bu bankalar destek vererek, çok yüksek limitli kredi kartı ödemesi yapmaktadır.