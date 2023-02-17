TC Kimlik Numarası Son Rakamları: 0-3-4-5-6-7-8 olanlar dikkat: 75.000 TL ödeneceği açıklandı

Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri verilecek olan banka açıklandı. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde gelir belgesiz 75000 TL ödeme 24 ay vadeli olarak verilecek. 75000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hesaplarına yatırılır ve onaylanan krediler, bu bankalar üzerinden dilediğiniz zaman kullandırılır.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda, banka müşterisi olan kişiler, mobil uygulamalar üzerinden başvurularını gerçekleştirirken, banka müşterisi olmayan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak onay alabiliyor.

Tc Kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılacak

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri, hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Denizbank üzerinden SMS ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır.

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi alacak olan tüm vatandaşların başvurularını yapabilecekleri SMS Kredi Servisi numarası olan 44 11 numarasına, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak göndermeleri halinde kredi verilmektedir. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplarına yatırılır ve onaylanan krediler kullandırılmaktadır.