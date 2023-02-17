18-19-20-21-22-23 Şubat tarihlerinde, Kimlik kartınız ile bankalardan 17 bin TL ödeme alacaksınız!

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için 17000 TL'ye kadar yeni bir kredi kampanyası başlatan Garanti Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada uygun faizlerle ve düşük faizlerle ihtiyaç kredisi başvurularında bulunacak olan tüm vatandaşlara destek olacağını açıkladı. Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan tüm vatandaşların belirtilen şartlara uygun olarak ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyaları ile birlikte uygun faizlerle ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde yapılan bu son 17000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte, acil ihtiyacınızı gidermek için başvuruda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların sigortalı olarak iş yerlerinde çalışıyor olmaları durumunda ise banka bu kişilerin sigortalılık primlerinin son işyerlerinde 3 aydır olmasını istemektedir. Emekli olan vatandaşların kredi alabilmeleri için ise Garanti Bankası, emekli maaş hesabı üzerinden işlemlerini gerçekleştireceği için banka müşterisi olmasını ve emekli maaşını Garanti Bankası'na taşımasını istiyor.

Garanti Bankası üzerinden 17000 TL gelir belgesiz ödeme nasıl alınır?

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme yapacağını açıkladı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterileri uygun faizlerle bu kredileri alabilecekler, ödenen kredilerde de hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, 17000 TL ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa, 5 dakikada kredi sonucunu hemen öğrenebiliyorlar. Banka kredi politikalarına uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Garanti Bankası, sadece 17000 TL değil daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. Garanti Bankası üzerinden kredi almak isteyen tüm vatandaşlar, sürekli olarak güncel kampanyaları, bankaların resmi internet siteleri üzerinden de öğrenebilir. Garanti Bankası üzerinden ay sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalara katılarak nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar istedikleri zaman başvurularını yapabiliyorlar.