TC kimlik numarası son rakamları 0-2-4-6-8 olanlara 80.000 TL ödeme yapıldı! Bugün başladı ve kolayca alınıyor

Kimlik numaranız üzerinden 80000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirilecektir.

QNB Finansbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli kredi ödemeleri kredi notuna göre veriliyor. Bankalardan kredi kullanan ve banka müşterisi olan tüm kişiler başvurularını gerçekleştirerek, kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilir.

QNB Finansbank kredi başvurusu...

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bu kredi işlemlerinizi gerçekleştirecek olan vatandaşların öncelikli olarak bankadan kredi alabilmeleri için kredi politikalarına uygun olup olmadığını sorgulaması gerekmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haberiyle birlikte kredilerinizi cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sorgulayabilirsiniz.

-Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere, Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Kredi işlemlerini gerçekleştirerek nakit ödemeler alacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirir. 80000 TL kredi kullanacak olan kişiler, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu bankadan kredi kullanabilmektedirler.

-QNB Finansbank Mobil uygulaması kullanan kişilerde internet bankacılığı uygulamasına girerek buradan 7 24 ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Bankanın yapmış olduğu tüm kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri verilirken emekli maaş hesapları üzerinden de destek ödemeleri verilmektedir.