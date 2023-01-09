Emeklilere 9399 TL ödeme yapıldı! Kimlik numarasından ödeme alındı

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen emekliler için yapılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları tüm işlemlerde 9399 tl ödeme verilecek.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan, kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak kredi olabileceğini söylemek istiyoruz. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerde, kamu bankalarından bu kampanyalara katılabilir.

EMEKLİYE 9399 TL ÖDEME HABERİ

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alıyorsanız, nakit başvurusu için internet bankacılığına girerek buradan, kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden ödemeler gerçekleştiriliyor.

Kendi banka hesabınız üzerinden artı para olarak kullanabileceğiniz bu nakit ödemelerden faydalanmak isteyen kişilerin maaş müşterisi olması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı aracılığı ile birlikte daha önce ihtiyaç kredisi kullandıysanız kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Emekli olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, yüksek limitli kredileri almadan önce emekli maaşını bu bankaya taşıması gerekiyor.