Garanti Bankası, maddi destek arayışında olan müşterilere sesleniyor: "Hesabı olan, olmayan herkes için 47.000 TL nakit desteği var!" Bankanın Temmuz ayı itibarıyla başlattığı yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla, gelir belgesi olmadan 47.000 TL'ye kadar kredi verileceği duyuruldu.

Nakit İhtiyaç Sahiplerine 36 Ay Vadeli Kredi İmkanı

Garanti Bankası'nın yeni kampanyası, nakit ihtiyacı olanları gülümsetiyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularla, herkesin 3 ay erteleme imkanıyla 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceği belirtiliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, bankanın belirlediği kredi şartlarına uygun olduklarını düşünüyorlarsa, başvurularını gerçekleştirerek bu kampanyadan faydalanabilirler.

Garanti Bankası'ndan 47.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı

Kredi almak isteyenlere müjde! Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanya ile başvurularını gerçekleştiren ve kredi almak isteyen kişilere 47.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Emekli ve sigortalı çalışan herkes aynı gün içinde başvurularını yapabilir. Banka şube yetkilileri tarafından yapılan onay ile kredi ödemeleri alınabileceği belirtiliyor.

Garanti Bankası Kredi Başvuru Şartları Neler?

Garanti Bankası'nın 47.000 TL'lik kredi başvuru şartları ise şöyle:

Kampanyaya katılmak için bankanın ihtiyaç kredisi kampanyası şartlarına uygun bir müşteri olmalısınız.

Kredi puanı 1100 ve üzeri olan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerlerinde en az 3 aylık sigortalılık süresine sahip olmaları gerekmektedir.

Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını Garanti Bankası'na taşıyarak kredi başvurusunda bulunabilirler.

47.000 TL Kredi İçin Başvuru Adımları Nelerdir?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, bankanın resmi internet sitesi üzerinden 47.000 TL kredi başvurusu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirler. Kredi başvurusunda bulunacak müşteriler, Garanti Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi gibi gerekli evrakları sunarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Sigortalı bir iş yerinde çalışan kişiler en az 3 aylık sigortaya sahip olmalıdır. Emekli olanlar ise emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden almalıdır. 47.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyenler sadece banka şubeleri aracılığıyla işlem yapabilirler. İnternet bankacılığı üzerinden kredi kullanmak isteyenler ise 50.000 TL'ye kadar işlem yapabilirler.