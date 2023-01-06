TC kimlik numarası son rakamı: 0-2-6-8-4 olanlar hesaplarına bakabilir! Ödeme yapıldı: 30.000 TL

Tc kimlik numaranızın son rakımına göre, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda alabilecekleri gelir belgesiz 30000 TL, kredileriyle ilgili duyuru paylaşıldı. Tc kimlik numarasının son rakamına göre, 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere aşağıdaki bankalar tarafından kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Kimlik numaranıza göre, 3 ay ertelemeli olarak da alabileceğiniz bu kredilerde banka kredi puanı önemli olacak ve daha önce bankalardan kullanmış olduğunuz kredi ve kredi kartı ödemeleri kontrol edilerek sizlere kredi imkanı sağlanacaktır.

Tc kimlik numarası üzerinden Denizbank kredi başvurusu

Tc kimlik numarası üzerinden DenizBank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek için SMS atabilirsiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirecek kişiler kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak mesaji 3280 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan, sorgulama sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit imkanından faydalanacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilmekte.

Tc kimlik numarası ile birlikte Akbank İhtiyaç Kredisi

Akbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda bankadan Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi alabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz 30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte sizlere 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturularak, hesabınıza ödemeler yatırılmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte aynı zamanda sizlere daha yüksek limitlerde kredi onayı verilmektedir.