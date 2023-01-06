PTT ve Kamu bankalarından Emeklilere düşük faizli kredi ödemesi verilecek! TC kimlik numarasından ödeme alın!

Ptt ve kamu bankaları üzerinden emekli olan vatandaşların kullanabilecekleri düşük faizli kredi ödemeleri 50000 TL'ye kadar ödeneceği açıklandı. Ptt ve diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir. Emekli maaşınızı almanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerde, TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yapıldıktan sonra emekli maaşınız ile birlikte, hesaplama yapılarak, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz.

Ptt üzerinden Emekli Kredisi Başvurusu...

Ptt üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz. Ptt, Emekli Kredisi, SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankaya kayıtlı olan cep telefonları numaraları üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 30 50 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda Emekli Kredisi kampanyasına katılır. Size en yakın PTT şubesine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kamu bankaları üzerinden Emekli Kredisi Başvurusu...

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için hangi banka üzerinden maaş alıyorlarsa o bankanın şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanacağınız 36 ay vadeli kredilerde sizlere düşük faiz oranları ile birlikte ocak ayı sonuna kadar kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden almış olduğunuz kredilerde uygun faiz oranlarından yararlanarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve internet bankacılığı kullanan vatandaşların da internet üzerinden onay alabilecekleri emekli kredilerinde hızlı bir şekilde sonuç almak isteyen kişilerin kredi puanı yüksek olması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaş alan vatandaşlar, bankanın Emekli Kredisi kampanyasına katılabilmeleri için kurallarını bankaların resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilir ve yine resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarıyla birlikte kredi hesaplaması yapabilir.