Aylık 4.250 TL Maaş Alan Kişilere Garanti ve Ziraat Bankası 42.500 TL Ödeme Yapıyor! Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden asgari ücretle çalışan vatandaşlar için gelir belgesiz 42500 TL ödeme yapılacağı haberi geldi. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası yapmış olduğu son dakika kampanyasından Bayram için verecekleri kredi tutarı için belli limitler dahilinde düşük faizli nakit kredi kullandıracak.

Özel ve kamu bankaların yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte sizlerde acil ihtiyaçlarınız için gelir belgesiz 42500 TL ödeme alabilirsiniz. Ödeme zorluğu çeken kişiler aylık ödemesi olmayan bu kredi kampanyalarına katılarak, en fazla 36 ay vadeli işlem yapabilir.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından verilecek olan bu nakit ödemesine başvuru gerçekleştirecek olan kişilerin 1100 ve üzerinde kredi puan olması durumunda aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirerek banka şube yetkisinde onay alacaklardır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak oldukça basit. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir, nakit kredi kullanabilirsiniz. Ramazan Bayramı için verilen bu Bayram Kredisi olarak geçen bu kredilerde faiz oranı 2.45 olarak belirlenmektedir.

Garanti Bankası üzerinden daha önce kredi kullanmış olan vatandaşlar, bu kredilerde, düzenli ödemeler yaptıysam, daha düşük faiz oranlarından yararlanabilir ve bankanın özel kampanyalarından kredi kullanabilir. 42500 TL'ye kadar ödeme alacağınız bu ihtiyaç kredisinde banka sizlere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturmaktadır. Banka hesabınız varsa, başvurusunu şubeye gitmeden değil de internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden de yaparak, kredi kullanımını gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, kamu bankası olmasından dolayı 1.95 faiz oranlarından yararlanarak 36 ay vadeli kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası, sigortalı olarak çalışan kişilere son iş yerlerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması durumunda onay vermektedir. Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. bankanın resmi internet sitesine girerek, diğer kampanyalar hakkında bilgi alabilir, emekli olmanız durumunda da emekli kredilerine bu site üzerinden öğrenebilirsiniz.