TC kimlik numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olanlara "EK ÖDEME" verilecek! Kimliğinizle Başvuru Yaparak Alabileceksiniz!

Uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kredi ödemelerinde, hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, kredi işlemlerinize hemen hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya banka müşterisi olmanız durumunda ihtiyaç kredisi, ödemenizi istediğiniz zaman internet bankacılığı uygulamaları üzerinden alarak başvuru yapabilirsiniz.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden sorgulamaları gerçekleştirildikten sonra diğer bankalardaki olan kredi performansına bakılarak ve banka kredi notuna bakılarak kredi işleme gerçekleştirilir. Sorunsuz bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek için kredi puanınızın en düşük 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

QNB Finansbank Kredi Kampanyası: TC KİMLİK İLE

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde hemen aynı gün içinde sonuç alabilir ve bankaların açık olması durumunda banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisiyle birlikte kredi kullanabilmektedir.

QNB Finansbank , resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak destek ödemelerinden faydalanabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyaları katılacak olan tüm vatandaşların hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı haberi verildi.

Tc kimlik numaramızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası...

Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında da cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya Akbank Direkt uygulamasına girerek de sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj göndermeniz durumunda, Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Akbank, özelliklede kendi banka hesabı olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden vermiş olduğu, ihtiyaç kredisiyle birlikte hızlı bir şekilde sonuç vereceğini ve verilecek olan bu kredilerde de şartları uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde ödeme vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.