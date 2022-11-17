TC Kimlik Numarası Son Rakamı (0-2-4-6-8) Olanlar Başvuru Yaparak 38.000 TL Ödeme Alacaklar!

Tc kimlik numarası son rakamına göre, 38000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Tc kimlik numarası son rakamına göre, 38000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi ödemeleri alabilecekler.

KİMLİK NUMARASINA ÖDEME!

Kimlik numarasına göre başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra 38000 TL'ye kadar kredi ödemesi onay alacak olan vatandaşlara bankalar belirli politikalar dahilinde onay vermektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi puanı 1200 üzerinde olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli krediler verilmektedir.

AKBANK VE YAPI KREDİ BANKASI ÖDEYECEK!

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularına bu bankaların internet siteleri üzerinden ve bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 yapabileceksiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyalarda özellikle SMS ile hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı.

BAŞVURU

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacak olan vatandaşlar ise uygun faiz oranlarından yararlanmak için kendi cep telefonları üzerinden bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilmektedir. En yakın banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz onay alabileceğiniz bu kampanyalar aracılığıyla birlikte sizlerde dilediğiniz zaman kimlik numaranız üzerinden 36 ay vadeli 38000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.