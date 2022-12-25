TC kimlik numarası son rakamı 0 2 4 6 8 olan vatandaşlar 99.000 TL ödeme alıyor

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haberde kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte Kredi ödemeleri 99.000 TL olarak sizlerin hesabına yatacak ve ilk taksit ödemenizde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulacaktır. Yapı Kredi Bankası özellikle banka müşterileri olan vatandaşlara vermiş olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapacağını ve nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda Kredi ödemelerini hesaplarına yatıracağını açıkladı.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen ve kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilerek hesaplarına ödemeler yapılacak ve onaylanan bu hesaplar ile birlikte kredileri istedikleri zaman aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde işlem yapılacak ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların en yakın banka şubesi üzerinden de yapacakları işlemlerde özellikle kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisine gitmeleri durumunda gelir belgesi olarak hemen kredi onayı alabilir onaylanan tutarı bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kullanabilir.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.