Garanti Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için duyuru yapıldı! 7 gün içinde nakit başvurusu yapın

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 7 gün içerisinde ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara banka kendi banka müşterisi olması durumunda hemen aynı gün içinde işlem yapacağını duyurdu. Banka kredi politikalarına uygun olarak ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verilirken başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50.000 TL kredi ödemeleri kendi hesaplarına yatırılmaktadır.

Garanti Bankası emekli maaşı alan vatandaşlara sigortalı olarak çalışan vatandaşlara başlatmış olduğu Bu kampanyada özellikle bireysel müşteri olmanız durumunda ve banka hesabınızın olması durumunda Kendi internet bankacılığı uygulaması üzerinden nakit kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Garanti Bankası emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde sonuçlu olarak sizlere sunulacaktır.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir onaylanan kredilerinizi hesaplarınıza yatırabilir ve Garanti Bankası müşterisi olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Garanti Bankası müşterisi olan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte Kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabilir.