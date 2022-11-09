Sabah saat 9'dan sonra ödemeler hesaplarda olacak! 5 bin TL üzeri ödeme kesinleşti

Bugün sabah saat 9, sonrasında 5000 TL ve üzerinde nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için Akbank ve QNB Finansbank, yeni bir kredi kampanyası başlattığını açıkladı. 50000 TL 'ye kadar kullanabileceğiniz bu kredilerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde nakit kredi ihtiyacınızı giderebilecek onaylanan kredileri hesaplarımıza yatırarak da hemen aynı gün içinde, kullanmanıza olanak sağlanacaktır. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 5 dakika içerisinde başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

50000 TL kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak da diledikleri zaman kredi, kampanyasına katılabiliyor. Akbank ve Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar bu bankalar üzerinden kredi onay alabilmektedir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşları hemen Akbank, SMS Kredi servisiyle birlikte sonuç verilmektedir. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 5 dakika içerisinde sonuç alabileceksiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakikada sonuç veriliyor.

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterli.

QNB Finansbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız da TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak yazmış olmanız durumunda sizlere 5 dakika içerisinde gönderilecek olan kısa mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız görülecektir.