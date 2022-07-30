TC Kimlik Numarası Son Hanesi 8-0-4 Olanların Hesaplarına Ödemeler Yapılıyor, 5 Gün İçinde Başvuru Yapın

Tc kimlik numarasına göre ödemeler devam ediyor. Kimlik numarasını yazdığınızda sizlere sorgulama yapılacak ve bu yapılacak olan sorgulama sonrasında 10.000 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir. 36 ay vadeye kadar kredi kullanacak olan kişilere Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank kampanya detaylarını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda QNB Finansbank kredi kampanyasına katılabilecek veya Yapı Kredi Bankası yaptığı 10.000 TL gelir belgesiz kredi alabileceksiniz.

Bankalar üzerinden işlemlerini yapacak olan kişiler bireysel müşteri olması isteniyor. Bireysel müşteri olan kişilere bankalar hemen sonuç vermektedir. Kredi notu uygun olan herkes isterse bankadan isterse de bankaya gitmeden başvurularını yapabileceklerdir. Nakit kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

QNB Finansbank Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası

QNB Finansbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler başvurularını yaptıktan 5 dakika sonrası sonucunu göreceklerdir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi alacak kişiler banka şartlarına uygun olması durumunda hemen sonuç verilecektir. Kredi notuna göre işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere QNB Finansbank 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak veya bankanın resmi internet sitesine girerek QNB Finansbank üzerinden kredi kullanabileceksiniz. QNB Finansbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere uygun faizlerle kredi imkanı sunulmaktadır. QNB Finansbank üzerinden ayrıca size en yakın banka şubelerine giderek sizlere özel faiz oranları ile verilecek 10 bin TL kredi için başvuru yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Tüketici Kredisi Kampanyası

Yapı Kredi Bankası üzerinden tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler SMS atabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere Bireysel Boşluk TC kimlik Boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi başvurusu yapacak ve TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında 10 bin TL ödeme alabileceksiniz. 10 bin TL'ye kadar ödeme alacak kişilere hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre krediler hesaplara yatacak. Yapı kredi bankası müşterisi olan kişilere banka ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi imkanı sunmaya devam edecektir.