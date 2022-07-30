55-70 Yaş Arasındaki Emekli Gruba Yeni Kampanya Yapıldı, Bu Nakit Ödemesi Sizlerin 5000 TL Hesaplarınızda Görülecek

Emekli olan vatandaşlara sürekli olarak güncel kampanyalar yapılmaktadır. 55 ve 70 yaş arasında olan emekliler için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte 5 dakika içinde sonuç alabileceğiniz yeni kampanya duyurusu yapıldı. Nakit kredi alacak kişilere emekli olan kişiler pandeminde olduğu gibi Denizbank üzerinden de özel fırsatlar ile nakit imkanı sunulmaktadır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda bankadan emekli maaşı alan kişilere en düşük 5000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Bankadan emekli maaşı alan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve bu kredileri emekli maaşlarına göre ödeyecektir. Emekliler Denizbank üzerinden başvuru yaparak hemen onay alabileceklerdir.

DENİZBANK EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI BAŞVURUSU

Denizbank kredi kampanyasına katılmak isteyenlere banka uygun faizlerle kredi imkanı sunmaya devam edecek. 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan bu kredilerde banka 36 ay vadeli uzun vadeler ile geri ödemenizi yapacaktır. 55.000 TL'ye kadar değerlendirmeye girecek olan bu kredi ödemelerinde 50 bin TL'ye kadar kredilerde 36 ay vade yapıldığının da altını çizmek istiyoruz.

Denizbank emekli maaşı kendi bankasından alan kişilere özel faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır. Kefilsiz ve ipoteksiz krediler ile birlikte sizlerde başvurunuzu yapacak ve dilerseniz banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi de internet üzerinden gerçekleştireceksiniz.

DENİZBANK EMEKLİYE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Denizbank emekli kredisi kampanyasına katılmak için başvuru yapacaklar en yakın banka şubelerine giderek işlem yapmanız gerekmektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu SMS ile yapacak olan kişilere banka KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermesi durumunda kredi kullandırılmaktadır. Onaylanan bu kredi ile birlikte 5 dakika içinde sonuç alabileceksiniz.

Denizbank üzerinden emekli maaşı aldığınız zaman sizlere verilecek olan krediler haricinde emekli promosyonu ve diğer tüm işlemleri de ucuza yapacağınızı söylemek istiyoruz. Denizbank emekli özel kredi kampanyası ve detaylarını öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak hemen işlemlerinizi nasıl yapacağınızı ve güncel faiz oranlarını buradan öğrenebileceksiniz.