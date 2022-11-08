TC Kimlik Numarası Son Hanesi: 468 Olanlara 100.000 TL Nakit Ödemesi Verileceği Açıklandı!

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 100000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsanız, başvuru yapacak olan vatandaşların belirtilen politikalara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız, kredi detaylarını öğrenmek için şubelere gitmeden de SMS atarak, ne kadar onay aldığınızı görebileceksiniz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kampanyada kimlik numaraları üzerinden 100000 TL'ye kadar kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, belirtilen politikalara uygun olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde kredi işlemleri yapılmaktadır.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, hizmet almak için başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da kolay birşekilde yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa o cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atmaları gerekiyor.

BAŞVURU

Akbank üzerinden kimlik numaranız aracılığı ile birlikte ne kadar kredi onayı alacağınızı merak ediyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi hemen cep telefonunuz üzerinden yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25'e gönderebilir.

Sms ile başvuru yapmak istediğiniz banka Yapı Kredi Bankası ise bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve nakit kullanmak istiyorsanız ücretli bir mesaj atarak, kredi puanınızın da uygun olması durumunda onay alabilirsiniz.