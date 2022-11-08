Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emekliye Ek Ödeme Verildi! Bugünden Sonra Kasım Sonuna Kadar Devam Edecek!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalar üzerinden nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilerek uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri yapılmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Cumhurbaşkanı tarafından da sizler için sunulacak olan bu destek kredilerinden faydalanmak için kamu bankaları üzerinden emekli maaş almanız istenmektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda şartları uygun olan tüm vatandaşların internet üzerinden banka şubelerinden ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte yapmış olduğunuz başvurularda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alanlar dikkat!

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden devlet destekli kredi kullanmak istiyorsanız ve daha önce kredi onayı almış olmanız durumunda da sizlere, başvuru yapmanız halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen gerçekleştiriliyor. Devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda bu kamu bankaları üzerinden internet siteleri üzerinden de başvuru gerçekleştirebiliyor.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi yapabilir, internet bankacılığı üzerinden de destek alabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde uygun faiz oranlarından yararlanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde de destek ödemeleri gerçekleştirilmektedir.