T.c kimlik numarası son hanesi 2 4 6 olan vatandaşlar 25.000 TL ve üzerinde kredi onayı alıyor!

İhtiyacınızın olması durumunda sizler için ve haşlatılan 25.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında t.c kimlik numaramız üzerinden başvuru yapılarak sorgulama yapılacak ve kredi puanınız uygun olması durumunda ödeme verilecek. 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu banka şubelerine gitmeden hemen işlem yaparak alabileceksiniz. 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar akbank'ın başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılarak Kredi başvurusunda bulunabilecek ve bankanın düşük faiz oranlarından yararlanarak 25.000 TL'ye kadar bireysel müşteriler için vermiş olduğu bu Kredi kampanyasına katılarak kredi kullanabileceklerdir.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru sonrasında 25.000 TL kredi almak isteyen vatandaşların t.c kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması istenmektedir.

Kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız cep telefonunuza Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesajı akbank'ın sms kredi servis numarası olan 44 25 numarasına gönderin. Kredi başvuru sonucu cep telefonunuza gelecek ve kredi onayı almanız durumunda sizleri ayrıca akbank'ın kredi kartı olan Axess özellikli kredi kartı da verilecektir.

Akbank müşterisi olan ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise daha kolay bir şekilde başvurularını yaparak banka şubelerine gitmeden kredi kullanmak istiyorsa banka müşterisi olması durumunda alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi kullanabilir. Akbank direkt uygulaması üzerinden kullanacağımız krediler de onay almanız ile birlikte Akbank hesabınıza para ödemesi yatıracak ve sizin kimlik numaranız üzerinden belirtilecek olan faiz oranlarından yararlanacaksınız.