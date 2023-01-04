TC kimlik numarası olan herkes alacak: PTT'den 33.000 TL'ye Kadar Acil Durum Kredisi Ödenecek

PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda, 33000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabileceğinizi haberi verildi. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, acil ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli kredi aktif Bank aracılığı ile birlikte ödeneceği duyuruldu.

Ptt yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte bireysel olan ve 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşların kimlik numarası üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirerek, kredi ödemesi verecek. Diğer bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi notu yüzünden onay alamayanlar da 33000 TL'ye kadar bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılarak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilerin cep telefonları üzerinden mesaj atarak da istedikleri zaman kredi ulaşabileceği haberi verildi.

Ptt, İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

33000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde sonuç vererek, kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapıyor.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 30 50 numarasına göndererek, bankadan sonuç bekleyebilirsiniz. 10 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu verilir ve onaylanan krediler, hesabınıza yatırılmak üzere hazırlanır.

Ptt ayrıca bireysel müşteriler haricinde kendi bankasından emekli maaş alan tüm vatandaşlarına kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar başvurularını, PTT şubelerinden veya yukarıda yazmış olduğumuz gibi cep telefonları üzerinden SMS atarak gerçekleştirebilmektedir.