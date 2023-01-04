3000 TL ödeme! Emekli ve çalışanlar bu ödemeleri, Denizbank ve Garanti Bankası tarafından alacak! Şimdi başladı 

Denizbank ve Garanti Bankası tarafından kendi banka müşterilerine özel olarak başlatılan düşük limitli kredi kampanyası ile ilgili duyuru paylaşıldı. Denizbank ve Garanti Bankası acil nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 3000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini duyurdu. Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden acil ihtiyacı olduğu kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar, 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanan kişiler daha önce kredi ödemelerini düzenli yapmış olmaları durumunda da bu kredilerden faydalanabilmektedir. Denizbank ve Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde onay verilerek, kendi banka hesaplarına yatırılmaktadır.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin kredi onayı almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunu bu şekilde yapabilmektedir. Denizbank, SMS ile kredi başvurusu için kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp daha sonrada kendi doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak mesajı Cebimde Kredi kampanyası numarası olan 32 80 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası üzerinden 3000 TL kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda, Garanti Bankası internet bankacılığı şifresi oluşturarak mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman bu limiti kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Garanti Bankası, 3000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları, banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenerek hesaplara yatırılmaktadır. Acil ihtiyacımız olması durumunda daha yüksek limitlerde de sizlere kredi imkanı sağlayacak olan Garanti Bankası, emekli olan bir sigortalı olarak çalışan tüm bireysel müşterilere destek kredileri ödemeye devam edecek.