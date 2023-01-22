TC kimlik numarası listesi yayınlandı! Bu ay sonuna kadar devam edecek, faizsiz, faizli kampanya duyuruldu!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanya takılan tüm vatandaşların uygun faizlerle kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olan bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi işlemleri gerçekleştireceğini duyurdu. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz kampanyalarda, sizlere özel olarak hazırlanmış bu kredi limitleri TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte hemen aynı gün içinde verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapılan bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere en düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapacak ve kendi banka müşterisi olması durumunda da hesaplarına anında ödeyecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden nakit kredi başvurusu...

Kamu bankaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi alabileceğini söylemek isteriz. 3 banka üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredilerden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara banka müşterileri olmaları durumunda düşük faizli ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde işlemlerinize hemen yapabileceksiniz.

Faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Faizsiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde alabilmektedir. Faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden sıfır faizli bankacılık işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi, İhtiyaç Kredisi işlemlerinizi de buradan yapabilirsiniz. Banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için uygun faizlerle işlem yapabilmektedirler. Banka, uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşları kredi ödemesi vermektedir.