Akbank faiz oranlarını ve başvuru şartlarını değişti! 2023 Şubat ayı sonuna kadar, Belgesiz 75000 TL ödeme yapacak

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara destek kampanyasından faydalanmaları için kredi imkanı sağlayan Akbank , yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte uygun faizlerle ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, Akbank üzerinden diledikleri zaman kredi ödemesi alabileceğini söylemek isteriz. 2023 yılı içerisinde, şubat ayı sonuna kadar başvurularınızı gerçekleştirerek kış, kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz.

Akbank, düşük faizli kredi kampanyası...

Akbank üzerinden başlatılan Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara banka uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden sizlerde düşük faizli kredi almak istiyorsanız, kredi notu uygun olması durumunda dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar uygun olması durumunda ve kredi notuna bakılarak kredi ödemesi verilmektedir. Akbank kredi notu uygun olan tüm vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru imkanı sağlamaktadır.

Akbank 18 ve 65 yaş arasında olan bireysel müşterilere kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda bankanın özel kredi kampanyası üzerinden işlem yaparak, kredi imkanı sağlayacaktır. Akbank, düşük faizlerle vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında bu şartları uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vermekte.

Sms ile başvuru yapmak için 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp, kullanmak istediğiniz tutarı yazdıktan sonra kredi başvurusu yapabilirsiniz. 75000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, 24 ay vadeli kredi imkanından faydalanırken 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli Akbank ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.