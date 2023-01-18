Meclisten geçti! Onaylandı… Emeklilere verilecek ek ödeme tarihleri belli oldu!

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Meclis onayından geçen ve emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, 50000 TL alabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanya duyurusunda, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak sadece kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, son zamanlarda devlet ile birlikte işbirliği yaparak, kamu bankaları olmadığından dolayı emekli olan vatandaşlara nakit kredi ödemeleri vermeye devam etmektedir.

Başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullandırmak isteyen kamu bankaları özellikle de emekli maaşını kendi bankalarından alan kişilere, ocak ayı sonuna kadar 50000 TL ödeme vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emeklilere verilecek, 50000 TL'ye nakit başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru gerçekleştirmek isteyen kişilerin öncelikli olarak bu bankalar üzerinden emekli maaş almaları gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka hesabınız üzerinden hemen internet bankacılığı şifresi oluşturabilir başvurunuzu bu bankalar üzerinden Internet uygulaması aracılığıyla birlikte yapabilirsiniz.