TC kimlik numarası ile ödeme almak isteyenlere müjde! Başvuru yapar yapmaz 44.000 TL nakit onay alacaksınız. Kimlik numarası üzerinden 44.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için nakit kredi kampanyası duyurusunu, Denizbank başlattı. Denizbank üzerinden 44.000 TL'ye kadar TC kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

Banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirmek istemeyen kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde bu bankanın başlattığı kredi kampanyasına katılabilir. 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilir. Denizbank üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve kredi ödemelerinde 3 ay erteleme yapabileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan kişilerin banka kredi puanı, TC kimlik numarası üzerinden sorgulanmaktadır.

Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi onayı alabilmeniz için banka 1200 üzerinde kredi puan olmanızı istiyor. Başvuru yapacak olan kişilerin, ailece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir, emekli olan kişilerin kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarını bu bankaya taşıması veya bu bankadan maaş alması gerekmektedir.

Kimlik numaramız üzerinden DenizBank aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirmek için SMS atmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı birşekilde kredi sonucunu verecek, onaylanan tutarı en yakın DenizBank şubesine giderek kimliğinizle birlikte kullanabileceksiniz. Denizbank üzerinden SMS ile kredi onayı aldığınız zaman size yakın olan bir şubeye giderek kimliğinizle birlikte bu krediyi kullanabileceksiniz. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda, kurulacak olan kişiler banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek de kredi kullanabiliyor.