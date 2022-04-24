Ukrayna'nın Odesa Kentine Düzenlenen Saldırıda Anne ve Bebek Öldürüldü

Yetkililere ve basında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın güneyindeki Odesa kentine düzenlenen Rus füze saldırısında bir anne ve bir çocuk da dahil olmak üzere en az sekiz kişi öldürüldü.

Cumartesi günkü saldırı, Nisan ayının başından bu yana Odesa'ya veya yakınında gerçekleşen ilk büyük saldırıydı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, saldırıyı kınadı ve Rusları bebeğin ölümü için "b*****ds" olarak nitelendirdi.

"Öldürülenler arasında üç aylık bir kız çocuğu da vardı. Rusya'yı nasıl tehdit etti? Çocukları öldürmenin Rusya Federasyonu'nun yeni bir ulusal fikri olduğu anlaşılıyor." dedi.

"Onlar sadece b*****ds ... Bunun için başka bir kelimem yok, sadece b*****ds."

UNIAN haber ajansı, saldırıda bebeğin annesi Valeria Glodan ve büyükannesinin de öldürüldüğünü söyledi. Ajans, bebeğin babasının ve diğerlerinin sosyal medya yayınlarına atıfta bulundu.

Zelenskiy, Cumartesi günkü saldırıda 18 kişinin daha yaralandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın füze cephaneliğinin çoğunu Ukrayna'ya zaten ateşlediğini söyledi.

"Tabii ki, hala füzeleri kaldı. Tabii ki, halkımıza karşı füze terörünü hala sürdürebilirler." dedi.

"Ancak şimdiye kadar yaptıkları şey, dünyanın nihayet Rusya'yı terörizmin devlet sponsoru ve Rus ordusunu terörist bir örgüt olarak tanıması için yeterince güçlü bir argüman."

Rusya, 24 Şubat'ta başlayan "özel askeri operasyonunda" sivilleri hedef aldığını reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Odesa'da ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından tedarik edilen silahları içeren bir lojistik terminalini yok etmek için yüksek hassasiyetli füzeler kullandığını söyledi.

Ayrıca, Odesa'daki Ukrayna özel servislerinin, daha sonra Rusya'yı suçlayabilecek bir "zehirli kimyasal maddelerin kullanımıyla provokasyon" hazırlamakla suçlandı.

Rus kuvvetlerinin Cumartesi günü 200'e kadar Ukrayna askerini öldürdüğünü ve 30'dan fazla aracı imha ettiğini de sözlerine ekledi.

Rus General Rustam Minnekayev Cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın güney Ukrayna'nın tamamının kontrolünü istediğini söyledi, Ukrayna'nın Rusya'nın ülkeyi silahsızlandırma ve "nazileştirme" hedefinden daha geniş hedefleri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kiev ve Batı, işgali haksız bir saldırı savaşı olarak adlandırıyor.