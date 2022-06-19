TC kimlik numaranızla 300 400 ve 600 TL ödeme e-Devlet üzerinden yapılıyor

Çocuğu olanlar dikkat! Çocuğu olanlar parayı alacak. Devlet, çocuğu oaln ebeveynlerine maddi destek sağlayacak. Her çocuk için para ödemesi değişecek. Destek kapsamında çocuklu ailelere 300 ile 600 lira arasında ödeme yapılıyor. 1-2-3 çocuklu aileler PTT'den 300, 400, 600 lira alıyor. T.C. kimlik numaranız ile online başvuru yapabilirsiniz. Böylelikle kolaylık hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilir ve sonrasında da PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz.

600 TL Ödeme Yapılacak!

Çocuk parası, tüm çocuk doğuran ailelere ödenen bir yardımdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Departmanından yardım için online başvuru yapılabilir. Bu yardım, 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan tüm anneler için geçerlidir.

Yeni doğan yardımları için "aile.gov.tr" adresinden TC kimlik numarası ile başvuru yapılabilir. Ayrıca Aile Bakanlığı il meclisine ve ilçe başkanına da başvuru yapılabilir. Bu durumda; birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için 600 lira ödemeler yapılacak.

Çocuk Parası Alma Kriterleri Nelerdir?

Çocuk yardımı alabilmek için ailelerin öncelikle ilgili nüfus müdürlüğüne giderek çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) kaydetmeleri gerekmektedir. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Annelik Yardımı Başvurusu" doldurulup imzalanmalıdır. Başvurunuzu tamamladıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı veya Sosyal Hizmetler Merkezi'ne başvurabilirsiniz. Devlet, çocuğu olan kişilere nakit destek sağlıyor. Ödeme tutarı her çocuk için değişir. Çocuklu ailelere 600 TL'ye kadar maddi destek sağlanmaktadır.

Çocuğu Olanlara Devlet Para Verecek!

Devlet çocuğu olana para veriyor: PTT ATM'lerinden para çekebilirsiniz. Devlet, çocuğu olan kişilere nakit destek sağlıyor. Ödeme tutarı her çocuk için değişir. Çocuklu ailelere 600 TL'ye kadar maddi destek sağlanmaktadır. Destek kapsamında bu fonlar PTT aracılığıyla hak sahiplerine sağlanmaktadır. 2015'ten beri doğum yapan tüm anneler para alma hakkına sahiptir. Devlet, çocuklu ailelere nakdi destek sağlıyor. 1, 2 ve 3 çocuklu aileler ilk çocuğa 300 lira, 2 çocuğa 400 lira, sonraki çocuklara 3 ve 600 lira PTT üzerinden ödeme yapıyor.

Doğum yapan tüm ailelere çocuk parası ödenir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden internet uygulaması üzerinden yardım alabilirsiniz. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan tüm anneler bu maddi desteğe hak kazanır. Yaşam maliyetlerinin arttığı bir dönemde vatandaşların geçim kaynaklarını desteklemek için bir dizi destek paketi duyurulmaya devam edecek. Bu süreçte çocuklu ailelerin yaşadığı maddi sıkıntıların giderilmesi için sosyal yardımlar yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 1, 2 veya 3 çocuğu olan ailelere maddi yardımda bulunmaktadır. Bu yardımın belirli koşulları vardır, ancak çocuklu birçok anne bu ödeneğe hak kazanır.

Devlet Yardımlarını Genişletiyor!

Devlet, çocuklu ailelere maddi yardımda bulunuyor. Başvurular, TC Kimlik numarası ve PTT yoluyla alınan ödeme ile yapılabilir. 2015 yılından itibaren doğum yapan anneler Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan yardım alabilirler. Ailelerin bu yardımdan yararlanabilmeleri için öncelikle Nüfus Kurulu'na giderek çocuklarını Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydetmeleri gerekmektedir.

Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Annelik Yardımı Başvuru Formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurup imzalaması gerekmektedir. Dilekçe Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na veya Sosyal Hizmetler Merkezi'ne iletilmelidir. Dilekçeye ek olarak, yeni doğan yardımları için çevrimiçi olarak da başvurabilirsiniz. Yardım isteyenler TC Kimlik numarası ile Aile gov.tr a adresinden başvuruda bulunabilirler.