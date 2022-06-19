Fatura ödemesi yapanlara 100 tl geri veriliyor

Yapı Kredi resmi internet sayfası üzerinden 20 Haziran tarihine kadar hesabınızdan ya da Kredi kartınız ile vereceğiniz ilk yeni otomatik fatura ödeme ya da hızlı geçiş sistemi talimatı için en az 10 TL En fazla 100 TL puan hediye verileceğini açıklarken. Doğalgaz Elektrik ve su faturası ödeyecek olan müşterilerine kampanya hakkında ayrıntıları açıklamış oldu. Otomatik ödeme talimatı vermek için ve bankacılık işlemlerinizi rahat bir şekilde gerçekleştirmek için Yapı Kredi mobil indir butonunu tıklayarak Yapı Kredi mobili akıllı telefonunuza hızlı bir şekilde indirme işlemi yapabilirsiniz. Bireysel internet şubesi üzerinden otomatik olarak ödeme talimatı vermek için bireysel internet şubesi butonuna tıklayarak anında giriş işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesine Giriş Nasıl Olur?

Yapı Kredi mobil ve bireysel internet şubesine giriş yapmak için kullanmış olduğunuz şifrenizi unutma durumunuzda ya da yeni bir şifre almak istediğinizde şifre alın ya da şifremi unuttum butonunu tıklayarak hemen yeni bir şifre oluşturma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanya Katılım Şartları Nelerdir?

11 Mayıs ile 20 Haziran 2022 tarihleri kapsamında müşterilerimizin bireysel vadesiz mevduat TL hesabından ya da bireysel veya Word Business kredi kartının uygulayacakları işlemler için bazı açıklamalar gerçekleştirildi. İlk yeni otomatik fatura ödeme ya da hızlı geçiş sistemi talimatı için 10 lira, 2. yeni talimat için ise 25 TL, 3. yeni talimat için 45 Türk Lirası, 4. yeni talimat için 70 Türk lirası, 5. yeni talimat için ise 100 Türk Lirası puan kazanabilme şansları vardır.

Kampanyaya katılım ile dahil olabilmek için talimat yazıp bir boşluk bırakmış olduktan sonra 11 haneli olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının 4470'e mesaj yolu ile gönderme işlemi gereklidir. Sistemde kayıtlı bulunmayan Cep telefonlarından gönderilmiş olan katılım başvuruları banka tarafından dikkate alınmayacaktır.

Kampanyaya sadece yeni tanımlanmış olan fatura ve hızlı geçiş sistemi talimatları için geçerli olan bir kampanyadır. Daha önceden tanımlı talimatlar iptal edilip tekrardan verilmesi durumunda kampanya kapsamına dahil edilmesi söz konusu değildir.

Kampanya süresince verilmiş olan her talimat için 11 Mayıs ile 20 haziran tarihleri kapsamında ilgili fatura ya da faturalar en az bir defa olarak otomatik şekilde ödenmesi gerekir.

Kampanya Detayları

Kampanya süresince verilmiş olan her talimat için kampanya bitiş tarihinden sonra 6 ay boyunca talimat geçerli olması gereklidir. Kampanya kapsamında kazanılmış olan puanlar 18 Temmuz 2022 tarihinde mevcut Kredi kartınıza ya da Banka kartınıza yansıtılma işlemi gerçekleştirilecektir. Puanların kartlara yansıtılması yaklaşık olarak 2-3 günü kadar devam edebilir.

Ödüllendirme yapılabilmesi için ödüllendirme tarihi günü müşterilerini en az bir tane Kullanıma açık olan kredi kartı ya da banka kartının bulunması gerekir. Aynı olan abone numarası için birden fazla otomatik ödeme talimatı verilmesi halinde Bu talimatlardan sadece bir tanesi için ödül vardır. Kampanya süresi en çok 6 ay evveline kadar 1 derece olan yakını adına talimatlı olan fatura ödeme ya da hızlı geçiş sistemi talimatlarının iptali edilip yeniden talimat verilmesi halinde ödül verilemez.

Cep telefon faturası için verilmiş olan talimatlarda numara taşınabilirliği uygulaması halinde operatör değişimi yapılarak yeniden talimat verilmesi halinde sadece son talimat için müşteriye ödül verilir. Bir şeyler verileriniz kampanya koşullarını sağlayıp sağlamadığınızı tespit ve takip edilmesi için şartlar doğrultusunda sizi kampanyadan faydalandırabilmek amacı ile veri sorumlusu sıfatıyla Yapı Kredi bankaları Anonim Şirketi tarafından işlenmesi yapılacaktır.