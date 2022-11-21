TC Kimlik Numaranızın Son Rakamı 0-2-4 Olanlara 39000 TL Ödeme Yapılıyor Haberleri Çıktı! Bu Son Dakika Haberi Doğru!

Kimlik numaranız üzerinden 39000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceğiniz Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan kampanyada 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. 39000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde hemen aynı gün ikindi işlemlerinizi yapabilir ve onaylanan krediyi hesabınıza yatırabilirsiniz. 39000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, şubelere uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.

Başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamada, banka kredi puanı ve diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçları ödemeleri tespit edilerek uygun faizlerle kredi işlemleri yapılmaktadır. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan kişilerin özellikle SMS ile başvurularını gerçekleştirmeleri halinde aynı gün içinde ödemelerini alabilecekleri mobil uygulama kredileri de gerçekleştiriyor.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel tc Kimlik No, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden 39000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. 39000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen ödeme alabilirsiniz. En yakın banka şubesi üzerinden işlem yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlara banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, hemen onay verilmektedir.

Banka müşterisi olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın mobil uygulaması olan internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusunu yapabilir, onaylanan krediyi hesabına yatırarak hemen kullanabilir. En yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte de başvuru gerçekleştirebilir, onaylanan kredinin ne kadar olduğunu görebilir, yüksek limitli kredi onayı almanız durumunda diğer bankalardaki olan borçlarınızı Yapı Kredi Bankası üzerinden kapatabilirsiniz.