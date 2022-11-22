TC kimlik numaranızı yazın ve 40 bin 50 bin 60 bin TL ödeme alın!

Kimlik numarasını yazarak nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Kredi paketlerinden bir tanesini seçerek istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bankalar açıklandı. T.c kimlik numaranız üzerinden 40.000 TL 50.000 TL ve 60.000 TL nakit ödemesi almak istiyorsanız banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi adı altında alacakları bu kredilerden yararlanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlemlerini yapabilecekleri kampanya duyurusu paylaşıldı. T.c kimlik numarası üzerinden sizler de başvuru yaparak kredi ödemesi alabilecek onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.

Kimlik numarası üzerinden Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kimlik numarası üzerinden sizler de Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen kendi kimlik numaranız üzerinden ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde yapılmaktadır.

Sms ile Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44-25 numarasına gönderebilirsiniz.

50.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız 36 ay vadeli 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank müşterisi olan vatandaşlar Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu ile birlikte sizlerde hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirerek Kredi alabilecek ve hesaplarınıza ödemeler yatırabileceksiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde gerçekleştirilmektedir.